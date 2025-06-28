Bitlis sınırları içerisinde yer alan, 4 bin 58 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek üçüncü zirvesi olan Süphan Dağı’nın etekleri, son dönemlerde doğaseverler ve piknikçilerin uğrak noktası haline geldi.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sıcak havanın kendini iyice hissettirmesiyle vatandaşlar serinlenmek için farklı etkinlikler düzenliyor. Adilcevaz ilçesinde yaşayan vatandaşlar sıcaktan bunalınca çareyi Süphan Dağı’nın eteklerinde piknik yapmakta buluyor. Süphan Dağı’nın 3 bin 150 rakımında mangal yakıp, serin havanın keyfini çıkaran vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buluyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan bölgede vatandaşlar hem piknik yapıyor hem de temiz havada yürüyüş yaparak vakit geçiriyor. Doğal güzelliği, zengin bitki örtüsü ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Süphan Dağı’nın etekleri, aynı zamanda doğa fotoğrafçıları ve kamp severlerin de ilgisini çekiyor.

Havanın çok sıcak olduğunu söyleyen Rahmi Akdoğmuş isimli vatandaş, "Hava çok sıcak olduğu için çoğu insanlar tercihini Van Gölü’ne girmekle buluyor. Ama biz farklı bir tercih yaptık. Boş zamanlarımızı Süphan Dağı’nın eteklerindeki piknik yapmakla değerlendiriyoruz. Bize göre bu tercihimiz daha mantıklı. Çünkü hava serin, mangalımızı yakıyoruz, Ben herkesi buraya davet ediyorum. Gelin sizde serin ve temiz havadan faydalanın" dedi.

Yetkililer ise ziyaretçilere çevreyi temiz tutmaları ve doğaya zarar vermemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Süphan Dağı, doğal yapısıyla hem macera arayanlara hem de sakin bir gün geçirmek isteyenlere eşsiz bir deneyim sunuyor.