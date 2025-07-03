Bitlis’te Süphan Dağı’nın eteklerindeki Sütey Yaylası’nda açan papatyalar, seyri güzel manzaralar oluşturuyor.

Bitlis’in Ahlat ve Adilcevaz ilçe sınırlarında 2 bin 150 metre rakımdaki Sütey Yaylası, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte adeta doğanın renk cümbüşüne sahne oluyor. Yayla boyunca uzanan beyaz papatya tarlaları, bölgeye gelen ziyaretçileri ve doğa tutkunlarını mest ediyor. Zirvesinde dört mevsim kar eksik olmayan Süphan Dağı ile birleşen bu eşsiz manzara, hem huzur arayanları hem de fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. Her yıl bu dönemde açan papatyalarla rengarenk bir görünüme bürünen Sütey Yaylası, doğal yapısı ve temiz havasıyla şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için ideal bir destinasyon haline geliyor. Fotoğrafçılar ise bu görsel şöleni arşivlerine katmak için bölgeye akın ediyor.

Arkadaşlarıyla birlikte geldiği yaylada papatya tarlasını fotoğraflayan Şahin Şerefoğlu, "Çok nadir oluşan beyaz papatyalar Ahlat ve Adilcevaz’ın ortak kullandığı Sütey Yaylası’nda güzel görüntüler oluşturuyor. Bizde bu görüntüyü fotoğraflamaya geldik. İnanılmaz güzel manzaralar yılda bir sefer oluşan bir görüntüdür bu. O da bugünlerde oluşan bir görüntü. Biz de doğa fotoğrafçı arkadaşlarımızla geldik bu görüntüleri belgeledik. Çok güzel bir ortam, çok güzel keyif aldık, herkesi bekleriz" dedi.