Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte geleneksel sünnet merasimleri de hareketlenmeye başladı.

İlçede yıllardır sürdürülen bir gelenek olarak sünnet olan çocuklar, operasyonun ardından doğal şifa kaynağı olarak bilinen Diyadin kaplıcalarına götürülüyor. Aileler, bu ziyaretin hem iyileşmeyi hızlandırdığına hem de çocuklara moral verdiğine inanıyor.

Sıcak su kaynaklarıyla ünlü Diyadin kaplıcaları, yılın her dönemi ziyaretçilerini ağırlasa da yaz aylarında özellikle sünnet sonrası gelen çocuklar ve aileleriyle ayrı bir anlam kazanıyor. Sünnetin hemen ardından kaplıca suyuna girmenin ağrıyı hafiflettiği ve yaranın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğu yönündeki inanç, bölge halkı arasında oldukça yaygın. Kaplıca işletmeleri de bu dönemlerde artan yoğunluk nedeniyle hazırlıklarını erkenden tamamlıyor. Çocuklar için özel alanlar, dinlenme yerleri ve hijyen koşulları ailelerin öncelikli tercih sebepleri arasında yer alıyor. Kaplıcaya gelen aileler, aynı zamanda çocuklarını ödüllendirmek amacıyla küçük kutlamalar da yaparak bu günü unutulmaz hale getiriyor.

Bölge halkı, bu uygulamanın sadece fiziksel değil, kültürel ve duygusal anlamda da bir iyileşme süreci sunduğunu dile getiriyor. "Biz çocukken de sünnet sonrası mutlaka kaplıcaya getirilirdik. Şimdi çocuklarımızı getiriyoruz. Hem eğleniyorlar hem de çabuk toparlanıyorlar" diyen vatandaşlar, bu geleneğin kuşaktan kuşağa aktarıldığını vurguluyor.

Diyadin’in doğal güzellikleriyle iç içe olan kaplıcalar, sünnet sonrası çocukların ilk tatil deneyimine de sahne oluyor. Ailelerin, hem şifa hem mutluluk dolu bir gün yaşaması bu geleneği her yıl biraz daha özel kılıyor.