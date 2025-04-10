Çorum’un Sungurlu ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen Mevlid-i Şerif programında şehitler için dua edildi.

Emniyet teşkilatının kuruluşunun 180’inci yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Sungurlu ilçesinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Merkez Ulu Camii’nde düzenlenen programda, görevleri başında şehit düşen polis memurları başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu tarafından dua yapılan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi ve kasidelerle son buldu.

Programa İlçe Emniyet Müdürü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.