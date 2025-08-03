Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Kurtuluş Mahallesi ile Madenler arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yürütülen 5 bin metrekarelik parke taşı döşeme çalışmaları hızla devam ediyor.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Değirmen Yokuşu’ndan Madenler’e uzanan 5 bin metrekare parke taşı çalışmamız, Aydın Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle tüm hızıyla sürüyor" dedi. Çalışmaların ilçeye değer kattığını vurgulayan Başkan Yıldırımkaya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek, "İlçemize değer katan her hizmette imzası olan topuklu efemiz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Bölgede ulaşımı kolaylaştırması beklenen çalışmanın kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.