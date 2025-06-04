Gençlerin keyifli ve verimli bir yaz geçirmesi için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, müzikseverleri Genç Akademi’de bir araya getiriyor. Piyanodan bağlamaya, kemandan gitara kadar farklı branşta eğitimin verileceği Genç Akademi’ye başvurular 30 Haziran’a kadar devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi, gençlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da verimli bir tatil geçirmesi için harekete geçti. Müziğe meraklı gençleri ağırlayan Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi, yaz döneminde de eğitimlerine Genç Akademi ile devam ediyor.

Müzik Eğitimi

Genç Akademi’de 12-40 yaş arasındaki kursiyerlere gitar, piyano, bağlama ve keman eğitimleri verilecek. 18 yaş üzeri kursiyerler de Türk halk müziği eğitiminin ardından oluşturulacak koroya katılabilecek.

"Komşularımızın ilgisi yoğun"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Özdemir Bayraktar Kültür Merkezimizdeki müzik atölyemizde müziğe meraklı gençlerimize eğitimler veriyoruz. Yaz aylarında da eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Gençlerimizin yanı sıra müziği ilgisi olan, hobisini ilerletmek isteyen komşularımızı da geri çevirmiyoruz. Komşularımızın keyif almasının yanı sıra kaliteli zaman geçirmesini de önemsiyoruz. Komşularımızın kurslara olan ilgisi bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.