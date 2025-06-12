Ailesiyle birlikte Antalya’ya giden ve düştüğü sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden Dunya Elsefir’in Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde okuduğu okuldaki masasına fotoğrafı konularak çiçeklerle donatıldı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu Dunya Elsefir, mevsimlik işçi olan ailesiyle birlikte Antalya’nın Serik ilçesine gitti. Arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalının kenarında ilerleyen Elsefir, henüz bilinmeyen bir nedenle kenarına gittiği sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan küçük kız boğularak hayatını kaybetti.

Okulunda hüzün

Suriye’deki savaştan kaçan ailesinin yerleştiği Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde dünyaya gelen Elsefir, Alpaslan İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisiydi. Küçük çocuğun boğularak hayatını kaybetmesi okulunda büyük bir üzüntüye neden oldu. Okul yönetimi, öğretmenleri ve sınıf arkadaşları, Elsefir’in masasına fotoğrafını koyarak çiçeklerle donattı.

Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, Elsefir’in vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada, "Alpaslan İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Dunya Elsefir sulama kanalına düşmesi sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.