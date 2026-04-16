Konya'da Suğla Gölü'nde yapılan denetimlerde ele geçirilen 800 metrelik ağ imha edilirken, yüzlerce balık yeniden suya bırakıldı.

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Suğla Gölü'nde ekolojik dengeyi korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Su ürünleri koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yapılan son denetimlerde, göl içerisinde sahipsiz olduğu belirlenen yaklaşık 800 metre uzunluğunda kaçak avlanma ağı tespit edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ağların üzerinde yapılan incelemede, yaklaşık 100 adet anaç sazan balığının ağlara takıldığı görüldü. Canlı olduğu tespit edilen balıklar, ekiplerin hassas çalışmasıyla ağlardan kurtarılarak tekrar göle bırakıldı.

Yetkililer, özellikle üreme dönemlerinde yapılan kaçak avcılığın göldeki balık popülasyonuna ve gelecekteki balıkçılık faaliyetlerine büyük zarar verdiğine dikkat çekti. Kaçak avcılıkla mücadelenin hem göldeki canlı çeşitliliğini korumak hem de kurallara uyan balıkçıların hakkını savunmak adına 7/24 esasına göre devam edeceği vurgulandı.