Adana Kozan’da su borusuna düşen yavru kedi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Varsaklar Mahallesi Karabük Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, su borusundan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar Kozan Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye genel ekipleri yavru kediyi kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Kedinin tutunabilmesi için boruya ip ve çuval sarkıtan ekipleri uzun süren çabanın ardından amaçlarına ulaştı. Yavru kedi yapılan teknik çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Borudan çıkarılan kedi annesiyle buluştu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.