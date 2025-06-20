Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yılsonu karne heyecanı yaşandı. Mesleki eğitimin önemini her platformda dile getiren Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, meslek lisesi öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yılsonu karne dağıtım töreni düzenlendi. Programa, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Onur Feridun Bozyiğit ve İlhami Erkoca, Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Okul Müdürleri Recai Gülez ve Halil Duman ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Daha sonra Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu’nda düzenlenen programa katılan Özdemir, hazırlanan yapboz ve kâğıt katlama sanatı sergisini ziyaret etti ve robotik kodlama ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Her iki okul da STSO’nun proje okulu olarak mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve öğrencileri sektöre en iyi şekilde hazırlamak amacıyla desteklendiğini belirten Özdemir, Liseye bağlı ortaokulda karne dağıtım törenine de katıldı.

"Okullarınızın kıymetini bilin"

Organize Sanayi Bölgesi içine yer alan okullarında sektörle iç içe mesleki eğitim verdiklerini ifade eden Başkan Özdemir, "Sevgili öğrenciler, okullarınızın kıymetini bilin. Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan bu okul mesleki eğitimin ve üretimin kalbinde yer alarak, öğrencilerini sektörle iç içe bir eğitimle geleceğe hazırlıyor. Mesleki eğitim, ülkemizin geleceği için çok büyük bir önem taşıyor. Sizler, bu değerli eğitimle donanarak güçlü bir geleceğe adım atıyorsunuz. Mezun olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Başarılarla dolu bir kariyer yolu sizinle olsun. Hepinize güzel, dinlendirici ve verimli bir tatil dönemi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.