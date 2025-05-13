Çorum’un markası haline gelen sosyal tesisler, sosyal belediyecilik alanında örnek gösterilen bir model haline geldi. Çorum Belediyesi, bu alandaki öncülüğüyle diğer illere de ilham veriyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın göreve gelmesiyle birlikte hayata geçirilen ve Çorum halkının yoğun ilgisini gören Sosyal Tesisler, milyonlarca misafiri ağırlayarak büyük bir başarıya imza attı. BELTUR A.Ş. bünyesinde hizmet veren tesisler, uygun fiyat, kaliteli hizmet ve sıcak ortamlarıyla vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Sosyal tesisler, her kesime hitap eden yapısıyla büyük beğeni topluyor. Yeni açılan Kadınlar Lokali ile birlikte sosyal tesis sayısı 15’e yükselirken, Çorum Belediyesi açacağı yeni tesislerle hizmet ağını genişletmeyi hedefliyor. Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarıyla Çorum halkına yalnızca hizmet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda şehrin sosyal hayatına da önemli katkı sağlıyor.