Giresun’un Eynesil ilçesinde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Semih Gürel, evinde kurduğu laboratuvarda somon balığı yağından sabun üretti.

Pandemi döneminde sabun üretimine ilgi duymaya başlayan Gürel, ilk olarak fındık yağı ile denemeler yaptı. Daha sonra somon balığı yağını kullanarak formülünü geliştirdi. Norveç’ten özel olarak temin ettiği balık yağıyla üç aylık bir çalışmanın ardından tamamen doğal içerikli, katkısız bir sabun ortaya çıkardı.

Dr. Gürel, somon balığı yağından sabun üretiminin dünyada bir ilk olduğunu iddia ederek "Daha önce bitkisel yağlarla yapılan sabunları gördük ama somon balığı yağı ile üretilmiş bir sabun yoktu. Kendi formülümü oluşturarak bunu başardım. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyorum ve tüm süreci evimde, laboratuvar ortamında kendim yürütüyorum" dedi.

Cilt hastalıklarına iyi geliyor

Sabunun cilt üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Gürel, "Özellikle egzama, sedef ve kuruluk gibi cilt rahatsızlıklarında olumlu etkiler gözlemlendi. Balık yağı kozmetik alanda büyük bir potansiyele sahip. Bu sabun bitkisel sabunların sağlayamadığı faydaları sunmaktadır. Cilt sağlığı açısında oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Sabunda balık kokusu olmuyor

Balık yağı sabunu hakkında en çok sorulan sorulardan birinin "Kokar mı?" olduğunu belirten Gürel, "Sabunlaşma süreciyle birlikte yağ kimyasal olarak değişiyor. Sabun kokusu dışında hiçbir koku kalmıyor. Balık yağı olduğu anlaşılmıyor bile. Ev ortamında tamamen doğal yollarla üretilmektedir. Sabun hamuru yaklaşık iki saat boyunca karıştırıp el emeğiyle yoğrularak kurutulmaktadır. İlk denemeleri aile ve arkadaşlar üzerinde gerçekleştirdim ve olumlu geri dönüşler aldım" şeklinde konuştu.

Şimdilik ürünlerini sosyal medya üzerinden satışa sunan Gürel, sabunu için patent başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Gürel, hedefinin ise bu yerli ve özgün ürünü yurt dışına ihraç etmek ve Türkiye’nin doğal kozmetik alanında söz sahibi olmasına katkı sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.