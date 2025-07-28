Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı su analizlerinin ardından, bazı mahallelerdeki halk çeşmelerinden alınan numunelerin sağlık açısından uygun olmadığı belirlendi. Analiz sonuçlarının ardından harekete geçen Söke Belediyesi Sağlık İşleri Birimi aracılığıyla ilgili çeşmelere "Su İçilemez" uyarı levhaları konuldu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün ilgili yazısında; Güneyyaka Mahallesi halk çeşmesi, Kisir kaynak suyu halk çeşmesi, Akçakaya Mahallesi yolu Şevket Can halk çeşmesi, Bağarası Mahallesi halk çeşmesi ve yine Bağarası Mahallesi Balık Kızı halk çeşmesinden alınan su numunelerinde çeşitli değerlerin yüksek çıktığı ve bu suların içme suyu olarak kesinlikle kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, bazı çeşmelerden temin edilen suyun kaynatılmadan kullanma suyu olarak dahi kullanılmasının sağlık açısından riskli olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili mahalle muhtarları konuyla ilgili olarak bilgilendirildi ve gerekli önlemlerin alınması yönünde uyarıldı. Söke Belediyesi, vatandaşları uyararak, belirtilen halk çeşmelerinden suyun içilmemesi çağrısında bulundu.