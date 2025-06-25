Söke Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, çevre bilinci ve sürdürülebilir gelecek hedefiyle cam atık toplama çalışmalarını sürdürüyor. 19 Haziran-24 Haziran arasında cam atık toplama operasyonunda toplam 12 bin 770 kilogram cam atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında ilçenin farklı noktalarında bulunan cam atık kumbaraları düzenli olarak boşaltılırken, çevre dostu uygulamalarla geri dönüşüm bilinciyle atıklar ekonomiye kazandırılıyor.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu ve çevre kirliliğinin azaltılması adına Sıfır Atık uygulamalarına büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Arıkan, bu tür çalışmaların artarak devam edeceği söyledi.

Söke Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü vatandaşlara, cam atıkları diğer atıklardan ayrı biriktirerek cam atık kumbaralarına atmaları çağrısında bulundu.