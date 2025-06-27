Adıyaman Belediyesi, yaz sıcaklarında sokak hayvanları için barınakta gölgelikler ve doğal yaşam alanları oluşturdu.

Yaz sıcaklıklarının etkisini artırdığı günlerde Adıyaman Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla, belediyeye ait hayvan barınağında doğal yaşam alanları oluşturuldu, sıcak saatlerde hayvanların korunabilmesi için gölgelikler yapıldı.

7 dönümlük alan üzerinde kurulu olan barınağın 2 dönümünü kapalı, 5 dönümünü ise açık doğal yaşam alanı olarak oluşturdu. 8 ay önce inşa edilen toprak evlerin üzerine ise gölgelikler yerleştirildi. Bu sayede hayvanların hem toprakla temas ederek serinlemeleri hem de güneşten korunarak günün sıcak saatlerini daha sağlıklı şartlarda geçirmeleri sağlandı.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, vatandaşlara yaz boyunca sokak hayvanları için kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, 7 gün 24 saat hizmet veren Patibulans aracıyla sahada müdahalelerde bulunuldu. Vatandaşlardan, ihbar ve taleplerini 153 Beyaz Masa hattı üzerinden belediyeye iletmeleri istendi.