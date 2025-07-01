Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden Siverek istikametine seyir halindeki Faik A. (57) idaresindeki 34 EZJ 512 plakalı otomobil, yolun 25. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada sürücü Faik A. ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Sultan Artun (42) ise kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.