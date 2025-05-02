Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerindeki şantiyede akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer konteynerlere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 50 konteynerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.