Sivas’ta yıllardır kent merkezinde atıl durumda kalan Eski Sanayi Bölgesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 1. etapta hak sahiplerine tapuları teslim edilirken, 2. etapta ise konut altı ticari alanlarda inşaat süreci başladı.

Harabeyi andıran görüntüsüyle Sivas’ın siluetine gölge düşüren Eski Sanayi Bölgesi, Sivas Belediyesi’nin yürüttüğü dönüşüm çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. İlk etabı tamamlanan projenin 2. etabında ise 3 blok halinde toplam 252 daire ve 53 ticari birim yer alıyor. Proje çerçevesinde 49 adet 2+1 ve 203 adet 1+1 dairenin yer alacağı blokların yanı sıra bölgede Aile Sağlığı Merkezi, ilkokul, yeşil alanlar ve sosyal donatılar da inşa edilecek.

"Konut sorunu 2. etapta çözüme kavuşuyor"

Çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Şehrimize sosyal ve ekonomik anlamda değer katacak olan Eski Sanayi Bölgesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza titizlikle ve kararlılıkla devam ediyoruz. Bu anlamda yapımına başladığımız ikinci etapta bölgedeki konut sorununu da çözüme kavuşturmuş olduk. Şehrimiz için hayırlı olsun" dedi.