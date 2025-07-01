Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Verilere göre Sivas’ta 2025’in ilk 5 ayında toplam 50 milyon 217 bin dolarlık ihracat yapıldı. Ocak ayında 7 milyon 593 bin dolar, Şubat ayında 8 milyon 79 bin dolar, Mart ayında 8 milyon 97 bin dolar, Nisan ayında 8 milyon 451 bin dolar, Mayıs ayında ise 17 milyon 997 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İthalat 55 milyon 327 bin dolar olarak kayıtlara geçti

Kentte bu yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen ithalat ise toplam 55 milyon 327 bin dolar oldu. Ocak ayında 5 milyon 491 bin dolar, Şubat ayında 6 milyon 613 dolar, Mart ayında 8 milyon 704 bin dolar, Nisan ayında 5 milyon 826 bin dolar, Mayıs ayında ise 28 milyon 693 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Bu verilerle birlikte Sivas, 2025’in Ocak-Mayıs döneminde yaklaşık yüzde 10 oranında dış ticaret açığı verdi.