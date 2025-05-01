Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri, Edebiyat Akademisi programları sürüyor.

Edebiyat Akademisi kapsamında "Geleneksel Masallar, Bir Varmış’tan Üç Elma’ya" temalı söyleşi programı gerçekleştirildi.

Abdi Ağa Konağında gerçekleştirilen programa akademiye gönüllü olarak başvuran öğretmenler katıldı. Eğitimci-Yazar Ayşe Benek Kaya, sözlü edebiyat kültürünün içerisinde önemli bir yere sahip olan masallar üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Kaya, "çocukları uyutmak, büyükleri uyandırmak" görevini yerine getiren masalların, toplumun kültürel mirasının nesilden nesile devamının sağlanmasındaki rolüne de vurgu yaptı.

Program sonunda Kaya’ya, Edebiyat Akademisine sağladığı katkı ve katılımı dolayısıyla plaket takdim edildi.