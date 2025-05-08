Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım Başkanlığında, Meslek Komiteleri Üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

STSO Mayıs Ayı Meclisinde Gündem; Vergi Denetimi, Mesleki Eğitim, Turizm, Sağlık Turizmi, Savunma Sanayi, Komisyon Çalışmaları ve Cumhuriyeti Kuran Şehirler konuları oldu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Özdemir, konuşmasına Kızılay Genel Başkan 1. Yardımcılığı görevine getirilen STSO Meclis Üyesi ve önceki dönem Meclis Başkanı Mustafa Sarılar’ı, tebrik ederek hayırlı olmasını diledi. ESTAŞ’ın BAYKAR ile yürüttüğü projede Sivas’ı temsil etmesinden gurur duyduklarını belirten Özdemir, "Bu tür başarılar şehrimiz için büyük bir gurur kaynağıdır," dedi.

Vergi denetimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdemir, TOBB’un çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, "TOBB Başkanımızın da dediği gibi; Biz sanayiciler vergi denetimine karşı değiliz, aksine kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz" dedi. Denetimlerin ise teknolojik sistemlerle daha verimli daha adil ve çağa uygun bir şekilde yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Mesleki eğitime verdikleri öneme değinen Özdemir, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen iş birliği protokolü kapsamında İstanbul’daki iş dünyasıyla kurulan bağlantılar sayesinde nitelikli iş gücü yetiştirme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nın tanıtımı için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirten Başkan Özdemir, "Bu eşsiz mirası daha fazla kişinin görmesini ve tanımasını sağlamak için çalışmalarımıza hız verdik" dedi.

Sağlık turizmi konusunda da önemli gelişmeler yaşandığını aktaran Özdemir, Sağlık Bakanlığı’na bağlı USHAŞ Genel Müdürlüğü’nün Sivas’ta sağlık turizmine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattığını belirtti. Bu projenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten Özdemir, USHAŞ Genel Müdürü hemşehrimiz Behlül Ünver’in konuyu yakından takip ettiğini ve bu çabanın umut verici bir başlangıç olduğunu ifade etti. "Kaplıcalarımız ve ulaşım kolaylığıyla Sivas bu alanda önemli bir merkez konumundadır" dedi.

Savunma sanayi alanındaki gelişmelere de değinen Özdemir, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile SAHA İstanbul iş birliğinde düzenlenen "Savunma Sanayi Buluşması - Malzeme Günleri" etkinliğine katıldıklarını belirtti. Sivas’ın savunma sanayisi için aday bir şehir olduğunu vurgulayan Özdemir, "Üniversitemiz, sanayicilerimiz ve kamu kurumlarımızla bu hedef doğrultusunda birlikte hareket ediyoruz. Oda olarak her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. Ayrıca, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nin cazibe merkezi kapsamında yer aldığını ve savunma sanayisi ile yüksek teknolojik ürünlerin üretimine yönelik bir organize sanayi bölgesi haline gelmesi için yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı.

Komisyon çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Özdemir, Bankalar Caddesi’ndeki arsa üzerine yapılacak bina için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve ilan sürecinin önümüzdeki hafta başlayacağını ifade etti. Ayrıca NACE kodlarıyla ilgili kurulan komisyonun da çalışmalarına hızla başladığını ve en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Son olarak, "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" projesine değinen Özdemir, bu yıl Samsun ve Amasya’nın da projeye dahil edildiğini, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara’da yapılacak etkinliklerle bu çalışmanın ulusal düzeyde ses getiren bir organizasyon haline gelmesinin hedeflendiğini söyledi.