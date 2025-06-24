Sivas Numune Hastanesi, yaptığı başarılı kalp operasyonları ile bölgede dikkat çekiyor.

Sivas Numune Hastanesi’nde gerçekleştirilen by-pass ve diğer önemli kalp operasyonları, alanında uzman kalp ve damar cerrahlarının özverili çalışmalarıyla başarıyla sonuçlanmaya devam ediyor. Kalp sağlığı alanında modern tıbbın tüm imkanlarını kullanan hastane, ileri düzey teknolojik altyapısı ve deneyimli ekipleriyle, hayati risk taşıyan operasyonları güvenli şekilde gerçekleştir. Özellikle koroner arter hastalığı nedeniyle cerrahi müdahale gereken hastalara uygulanan by-pass ameliyatları, yüksek başarı oranları ile dikkat çekiyor.

Kalp ve damar cerrahisi kliniğinde kapak tamiri ve değişimi, aort cerrahisi ve ritim bozukluklarına yönelik operasyonlar da etkin bir şekilde sürdürülüyor. Operasyon sonrasında multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülen yoğun bakım ve rehabilitasyon süreçleri sayesinde, hastaların kısa sürede sağlığına kavuşması sağlanıyor.

Kalp sağlığına dair tedavi ve cerrahi uygulamalarda referans merkez haline gelen Sivas Numune Hastanesi, her geçen gün daha fazla hastaya umut olmaya devam ediyor.