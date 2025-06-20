Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Projesi" kapsamında Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan "Sivas Maarif Orkestrası" ilk konserini verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde "Yeşilçam Film Müzikleri" temasıyla gerçekleştirilen konser programına; Sivas Belediye Belediye Başkanı Âdem Uzun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, protokol üyeleri, MEB Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Genel Koordinatör Yardımcıları Sinan Erkeker ve Ulaş Karataş, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Konser öncesinde konuşan Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan; "Maarif demek sadece eğitim demek değil, aynı zamanda köklere bağlılık, ışık saçmak ve hayatlara dokunmak demek. Maarif Orkestramız bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Kıymetli öğretmenlerimizden oluşan bu orkestra, sadece notalara can vermekle kalmıyor, aynı zamanda derslikler dışındaki o muazzam yeteneklerini, içlerindeki sanatı da bizlere sunmuş oluyor. Tüm öğretmenlerimize tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Belediye Başkanı Âdem Uzun ise konserin düzenlenmesinde emeği olan öğretmenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Proje İl Koordinatörü ve Orkestra Şefi Hasan Dağdeviren’in yönetimindeki "Sivas Maarif Orkestrası" Yeşilçam’ın en tanınmış film müziklerini seslendirdi. Katılımcıların, müziğin gücüyle geçmişe yolculuk ettiği programda unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuldu. 36 öğretmenin katılımı ile oluşturulan orkestra ilk konserinde büyük beğeni topladı.

Belediye Başkanı Adem Uzun, konserin ardından Orkestra Şefi Hasan Dağdeviren’e çiçek takdim etti. MEB Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Genel Koordinatörü Sinan Erkeker ise programın sonunda, Yeşilçam müzikleri ile nostalji yaşatan ve muhteşem bir müzik ziyafeti sunan öğretmenleri tebrik etti.