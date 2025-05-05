Şırnak Yeşeren Gençlik Derneğince temin edilen kitaplarla, Bingöl merkeze bağlı Sancak beldesindeki ilkokula kütüphane kuruldu.

Sancak beldesi Hoşkar Mahallesi’nde 120 öğrencisi, 5 öğretmeni ve 5 dersliği bulunan Sancak İlkokulu’nda, Bingöl Valiliği ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle çocukların gelişimine ve bilgi dağarcığına dokunacak kitaplarla donatıldı. Şehitlerin adını yaşatan anlamlı bir kütüphanenin açılışını, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta tarafından gerçekleştirildi. Kütüphanede yer alan tüm kitaplar, Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği tarafından temin edilirken, kurulum ve donanım süreci ise Bingöl Valiliği desteğiyle tamamlandı. Çocuklar için gelişim düzeylerine uygun oyun ve eğitim materyalleriyle zenginleştirilen bu özel alan, Bingöl’ün 10 kahraman şehidin hatırasını yaşatıyor.