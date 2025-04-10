Şırnak İl Özel İdaresi, özel gereksinimli çocuklar için Silopi’de 8 derslikli bir özel eğitim anaokulu inşa etti. Yeni okul ile bölgedeki çocukların eğitimine önemli katkılar sunmanın hedeflendiği belirtildi.

Şırnak İl Özel İdaresi, Silopi ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde, özel gereksinimli çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla 8 derslikli Özel Eğitim Anaokulu inşa etti. Yapım çalışmaları tamamlanan okulun, bölgedeki özel gereksinimli çocukların eğitim hayatına önemli bir katkı sunması hedefleniyor.

İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen projeyle, özel gereksinimli bireylerin daha iyi eğitim alması amaçlanıyor. Yeni okulun, eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.