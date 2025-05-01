Şırnak’ta oynanan Amatör Lig Play-Off mücadelesinde Cizre Botanspor ile Silopigücü Gençlikspor arasından oynan karşılaşmada, Silopigücü Gençlikspor’un maçın uzatma dakikalarında attığı golün ardından çıkan olaylarda, emniyet amiri Şuayip Öğdür’ün koruması futbolcuyu darp etti. Çıkan arbede kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şırnak’ta sahanın güvenliğinden sorumlu polis, Cizre Botan Spor ve Silopigücü Gençlik Spor oyuncuları arasında çıkan arbedede Cizre Botan Spor oyuncusuna kafa attı. Şırnak’ta dün, Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkmak için Play-off’a kalma mücadelesi veren Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik ve Spor takımları Şırnak Şehir Stadyumunda karşı karşıya geldi. Silopigücü Gençlik Spor, maçı 1-0 alarak şampiyon olmasının ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Gerginliğin büyümesini engellemek için sahaya giren polis ekipleri müdahalede bulundu.

Bazı polis memurları oyuncuları sakinleştirmeye çalışırken, Emniyet Amiri Şuayip Öğdür’ün korumalığını yapan polis ile futbolcu arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında koruma polisinin sinirlerine hakim olamayarak futbolcuya kafa attığı görüldü.

Polisin oyuncuya kafa attığı anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.