Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yağışlarla birlikte boy veren ekinleri korumak için 'süne' zararlısına karşı geniş kapsamlı sürvey çalışması başlatıldı.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan hububat tarlalarında verim kaybını önlemek amacıyla sahaya indi. Yağışlı geçen mevsimin ardından ekinlerdeki kaliteyi korumayı hedefleyen uzman ekipler, zararlı popülasyonunu takibe aldı.

Ziraat mühendisleri ve teknik ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle ilçenin tahıl üretim merkezlerinden olan Güçlü, Erdem ve Korucu köylerinde yoğun bir tarla inceleme (sürvey) programı uygulanıyor. Ekipler, tarlalarda süne zararlısının yoğunluğunu ve bitkiye verdiği hasarı metrekare bazlı sayımlarla tespit ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son on yılın en bereketli yılını yaşayan Cizreli çiftçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kontrollerin aralıksız süreceğini belirtti. Yapılan açıklamada, sürvey çalışmaları sonucunda ilaçlama gerekip gerekmediğine karar verileceği ve çiftçilerin bu doğrultuda bilgilendirileceği vurgulandı.

Yağışların getirdiği bereketin zararlılar nedeniyle sekteye uğramamasını hedefleyen Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere de tarlalarını düzenli kontrol etmeleri noktasında uyarılarda bulundu.