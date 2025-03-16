Şırnak’ın Cizre ilçesinde 5 gün önce kalp krizi geçiren Hakim Üçkaç, ileri tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır’a nakledildi.

Hakim Üçkaç, 5 gün önce ani bir kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi Cizre Devlet Hastanesi’nde yapılan Üçkaç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle doktorlar, hastanın daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi.

Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter, Üçkaç’ı Cizre’den alarak Diyarbakır’a nakletti. Diyarbakır’da ileri tetkik ve tedaviye alınan Üçkaç’ın sağlık durumu yakından takip ediliyor.