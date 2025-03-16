Şırnak’ın Cizre ilçesinde görevli Dr. Sevda Nur Su, 2025 Yılı 14 Mart Tıp Bayramı Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödülleri’nde ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde gerçekleşen 2025 Yılı 14 Mart Tıp Bayramı Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödülleri programında Cizre Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevde Nur Su, yüksek normal doğum oranı ve düşük sezaryen oranıyla, ödüle layık görüldü. Uzman Doktor Su’ya ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.