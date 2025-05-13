Şırnak İl Özel İdaresi tarafından yeni alınan asfalt serim makinesiyle ilk serimi İdil Köyceğiz köyü Şeker mezrasında gerçekleştirdi.
Şırnak İl Özel İdaresi tarafından 2025 Yılı Köy Yolları BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapım İşi kapsamında üretilen ilk asfalt serimi başladı. Asfalt plent tesisinde üretilen BSK asfaltının serimi, İl Özel İdaresi araç filosuna yeni katılan asfalt serim makinesiyle gerçekleştirildi. Çalışmanın başladığı noktada düzenlenen programa Şırnak Valisi Birol Ekici ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da katıldı. Serim çalışmalarının program dahilindeki diğer köy yollarında sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: İHA