Cumhurbaşkanlığı’nca şehit aileleri ve gazilere verilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası düzenlenen törenle Vali Birol Ekici tarafından 15 şehit ailesine takdim edildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde çeşitli tarihlerde şehit olan 15 güvenlik korucusu ailesine Devlet Övünç Madalyası tevcih töreni düzenlendi. Şırnak Valiliğinde düzenlenen törene Vali Birol Ekici, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Şırnak Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör ve şehit aileleri katıldı. Şehitlerin özgeçmişleri okunurken duygu dolu anlar yaşandı.

Törende konuşan Vali Birol Ekici, "Bugün Çanakkale zaferi ve şehitlerini anma günü, bundan tam 110 yıl önce Çanakkale’yi geçmek ve milletimizi esir almak üzere dünyanın en güçlü orduları, çıkartma yaptılar. Orada inancımızla, kudretimizle, Türk milleti olarak bu yedi düvelin karşısına çıktık ve onları yenilgiye uğrattık. Bu güne gelince bu batılılar ve emperyalistler bir anda emellerinden vazgeçmiyorlar. Hiçbir zaman ülkemizin üzerindeki emellerinden vazgeçmediler. Buradan 100 kilometre aşağıda Çanakkale’de kimler ile savaştıysak, Ortadoğu’da onların torunları nizam vermeye çalışıyorlar. Beytüşşebap’ta onların kuklalarına karşı gövdesini siper eden ve şehit olan insanımızı bu gün devlet övünç madalyası ile Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirine mazhar olan bu kişileri ödüllendireceğiz. Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşıyorsak bu gün şehitlerimizin sayesindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyasını, Vali Birol Ekici, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim tarafından ailelere takdim edildi.