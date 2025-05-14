Şırnak’ın Uludere ilçesinde öğrenciler, bilim şenliğinde projelerini sergileyerek bilimsel çalışmalarını sergiledi.

Uludere ilçesi Şenoba Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Şenliği büyük ilgi gördü. Şenlik, Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, 12 özgün proje sergilendi. Öğrenciler, projelerini ziyaretçilere tanıtarak bilimsel düşünceyi ve yenilikçi fikirlerini paylaştı. Projelerin büyük bir özenle hazırlandığını vurgulayan Kaymakam Ergün, projeleri tek tek inceledi, öğrencilere, öğretmenlere ve okul yönetimine başarılarından dolayı tebriklerini iletti.

Bilim şenliği, gençlerin bilimle buluştuğu, öğrenmenin ve keşfetmenin keyfini çıkardığı önemli bir etkinlik olarak büyük bir takdir topladı.