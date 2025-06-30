Şırnak’ta artan hava sıcaklıkları ve yaşanan kuraklık tehlikesi nedeniyle su kaynaklarında ciddi düşüşler yaşanmaya başlandı. Şırnak Belediyesi, vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

Şırnak’ta su kaynaklarında ciddi düşüşler yaşanmaya başladı. Artan su tüketimine karşı Şırnak Belediyesi vatandaşları uyardı. Şırnak Belediyesinden yapılan açıklamada, yaşanan kuraklık nedeniyle yeşil alanların olumsuz etkilendiği belirtilerek, ’’Son dönemlerde yaşanan kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle ilimizde su kaynaklarında ciddi azalmalar yaşanmaktadır. Bu durum yalnızca günlük hayatımızı değil, doğayı, tarımı ve yeşil alanlarımızı da olumsuz etkilemektedir. İlimizde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle belediyemiz, yeşil alanlarımızda sulama çalışmalarını zorunlu olarak asgari seviyeye indirmiştir. Parklarımızda kuruma riski taşıyan bitkiler öncelikli olarak sulanmakta, yeşil alanlarımızın korunması için ise alternatif çözümler üzerinde titizlikle çalışılmaktadır. Su, sınırsız bir kaynak değildir. Her damla, yaşamın devamı için büyük önem taşır. Bugün yapacağımız küçük tasarruflar, yarınlarımızı kurtarabilir. Lütfen gereksiz su kullanımından kaçınalım, musluklarımızı kontrollü kullanalım ve suyu israf etmeyelim. Unutmayalım su yoksa hayat da yok. Yeşil alanlarımızın yeniden eski canlılığına kavuşması için gösterdiğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz. Birlikte koruyalım, birlikte yeşertelim" ifadelerine yer verildi.