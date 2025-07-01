Şırnak Belediyesi, şehir genelinde ulaşım konforunu artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla parke taşı döşeme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki tahrip olmuş yolları modern ve dayanıklı parke taşlarıyla yenileyerek hem güvenli ulaşım sağlıyor hem de vatandaşların yaşam kalitesine katkı sunuyor. Mahalle ve sokaklarda hummalı bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında, zamanla deforme olan yollar baştan sona elden geçiriliyor. Belediye yetkilileri, çalışmaların mevsim koşulları elverdiği sürece planlı şekilde devam edeceğini belirterek, "Şehrimizin dört bir yanında ihtiyaç duyulan noktalarda ekiplerimiz görev başında. Bu süreçte gösterdikleri anlayış ve sabır için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.