Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, Belediyespor güreşçisi Burak Bozkurt (25) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başarılı güreşçinin vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır Sındırgı Belediyespor güreş takımında yer alan ve daha önce Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kürsüye çıkma başarısı gösteren Burak Bozkurt, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bozkurt’un bu yıl da Edirne’de düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılması bekleniyordu. Genç pehlivanın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Cenazenin bugün cuma namazının sonrası Şerif Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Başarılı sporcunun vefatı güreş camiasında ve ilçede büyük üzüntü ile karşılandı.