Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden yağlı güreş sporcusu Burak Bozkurt, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Belediye spor güreşçisi Burak Bozkurt (25), kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır Sındırgı Belediyespor güreş takımında forma giyen ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kürsüye çıkma başarısı gösteren Burak Bozkurt, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Genç pehlivan için Şerif Paşa Camii’nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Belediye Başkanı Serkan Sak, daire amirleri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.
Cenazede Bozkurt’un sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.