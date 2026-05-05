Kütahya'nın Simav ilçesinde kiraz üreticilerine yönelik hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda eğitim verildi.

Simav Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen programa, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bitki Sağlığı Daire Başkanı Doç. Dr. Suat Kaymak, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı ile uzmanlar Başak Çınkul ve Dilek Poyraz katıldı.

Eğitimde, kiraz üretiminde karşılaşılan hastalık ve zararlılar ile mücadele yöntemleri hakkında üreticilere detaylı bilgiler aktarıldı.

Yetkililer, üreticilerin bilinçli üretim yapmalarını sağlamak ve verim kayıplarını en aza indirmek amacıyla bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.