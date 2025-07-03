Silivri’de tarım alanlarında çıkan rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Silivri Çanta Balaban Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında tarım alanlarında yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İstanbul’un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altında almakta zorlanan ekipler havadan müdahale istedi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle müdahale etti. Ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangının yerleşim yerlerine sıçramasının önüne geçildiği öğrenilirken, helikopterler de çalışmalara katılıyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi de dronla görüntülendi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Balcıoğlu, "Silivri’nin Çanta Mahallesi eski Çanta dediğimiz bölge. Orman yangını büyüdü. Kontrol altına alamıyoruz. Yaklaşık 500 dönüme yakın bir alan. Büyük bir alan. Biz itfaiye ekiplerimizi ve komşu ilçelerdeki ekipleri çağırdık. Belediyenin iş makineleriyle arka taraflara yerleşim yerlerinin olduğu alanlara geçmemesi adına kontrol altına almaya çalışıyoruz. Fakat araçlar yetmiyor. Rüzgar var. Helikopter desteği istedik. Valiliğimizle görüştük. Helikopter, uçak desteği geliyor. İnşallah bir an önce kontrol altına alacağız. Ağırlıkla çam ağaçları var. Kozalaklar da patlıyor. Çam da şöyle bir tehlike vardır. Söndürüyorsunuz. Yaklaşık 100 metre sonra yer altından devam ediyor. Sonra tekrar alev alıyor. Bu tehlike bizi korkutan taraftarı. Kim yakıyorsa cezalandırılmalı, yazık ciğelerimiz yanıyor. Türkiye’nin her yerinde görüyorsunuz. Kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yerleşim alanında bir sıkıntı yok. Önlemini de alıyoruz" dedi.