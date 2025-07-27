Mersin’in Silifke ilçesi Çadırlı Kocapınar mevkiinde 26 Temmuz gecesi çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yangın saat 01.50’de başladı ve ilk müdahale saat 02.00 itibarıyla gerçekleştirildi. Ekiplerin yoğun ve özverili mücadelesi sonucunda yangın, 27 Temmuz Pazar günü saat 09.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Yangına, 4 uçak, 8 helikopter, 190 kara aracı ve toplam 594 personel ile etkin şekilde müdahale edildi. Valilik açıklamasında, "Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Ancak dumandan etkilenme ve düşme nedeniyle 21 vatandaşımız ve görevli personelimiz hastaneye sevk edilmiştir. Bu kişilerden 19’u taburcu edilmiş olup, 2 orman işçimizin tedavisi hastanede devam etmektedir" denildi.

Yangından etkilenen bölgelerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere de yer verildi: "Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yangına büyük bir özveriyle ve cansiperane şekilde müdahale eden tüm ekiplerimize emekleri ve gayretli çalışmaları dolayısıyla en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."