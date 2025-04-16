Siirt’te Turizm Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Her sene 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Siirt Tarım İl Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen program ile başladı. Programda konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Siirt’in medeniyet ve kültür dünyasına büyük katkılar sunduğunu hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, farklı dillerin konuşulduğu bir huzur ve kardeşlik şehri olduğunu söyledi. Vali Kızılkaya, ’’Köklü geçmişiyle Siirt, çok kıymetli kültürel değerleri de bu kadim topraklarında barındırmaktadır. Botan Vadisinin derinliklerinde saklı kalan tarihi yapılar, camiler ve türbeler, bu toprakların ne denli köklü bir geçmişe sahip olduğunu gözler önüne sermektedir. Aynı zamanda UNESCO Geçici Miras Listesinde yer alan tarihi ve kültürel değerleriyle Tillo ilçemiz, ilmin ve irfanın kadim merkezlerinden biridir. Bu yönüyle Siirt, bölgenin önemli inanç merkezlerinden biridir. Doğal güzellikler bakımından da Siirt, adeta saklı bir cennettir. Botan Vadisi’nin büyüleyici manzarası, kanyonları ve Rasıl Hacar gibi doğa harikaları, her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Doğa yürüyüşleri ve yamaç paraşütü gibi alternatif turizm alanlarında da önemli bir potansiyele sahibiz. Siirt olarak turizmi geliştirme noktasında elimizdeki tüm imkânları değerlendirmeye, altyapımızı güçlendirmeye ve tanıtım çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz’’ dedi.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin ise ’’Siirt; Pervari Balı, iri taneli Siirt fıstığı, kendine has lezzeti olan Zivzik narı, tayfi üzümü, doğal güzellikleri, tarihi mekanları, bağrında barındırdığı evliyaları ile görülmeye değer kadim bir kenttir. İlimizde 9 ürünümüz coğrafi işaret almış olup, değerlendirme sürecinde olan ürünlerimizle birlikte bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla paydaşlarımızla birlikte İlimizde turizmin çeşitliliğini çoğaltarak özellikle kültür, inanç, doğa, sağlık ve eko turizminde bir hamle gerçekleştirme hedefindeyiz’’ diye konuştu.

Program, düzenlenen panel, resim sergisi, sinevizyon gösterimi ve dereceye giren öğrencilere verilen hediyelerin ardından sona erdi.