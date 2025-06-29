Siirt’in Kezer ve Hesko isale hatlarında toplam 4 ayrı noktada meydana gelen arızalar nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yaşanıyor. Siirt Belediyesi’nden yapılan açıklamada, arızalara müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Belediye yetkilileri, dört arızadan ikisinin giderildiğini, kalan iki arızanın ise gün içerisinde onarılmasının planlandığını duyurdu. Açıklamada, kent merkezi ile birlikte ilçe ve beldelerin bu durumdan en az seviyede etkilenmesi için tüm ekiplerin sahada olduğu ve çalışmaların hızla sürdürüldüğü vurgulandı. Vatandaşların su kesintisinden minimum düzeyde etkilenmesi için suyu dikkatli ve tasarruflu kullanmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA