Siirt’te lise ve üniversite öğrencilerine yönelik umre ödüllü "Gençlik Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen yarışma, Siirt’te Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirildi. Gençlerin dini bilgilerini pekiştirmeyi ve öğrenmeye teşvik etmeyi amaçlayan yarışmaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yarışmada lise öğrencilerine 50, üniversite öğrencilerine ise 80 soru yöneltildi. Yarışma sonuçlarının, 45 gün içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacağı bildirildi.