Siirt Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli bir trafik ortamı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Otobüs duraklarında bakım ve yenileme çalışmaları yapılırken, kırık ve deforme olmuş delinatör dubalar da onarılarak yeniden kullanıma kazandırılıyor. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli cadde ve sokaklarda hız kesici kasis yapımına da hız verildi. Yeni yapılan kasislerle, sürücülerin hız sınırlarına uyması sağlanarak okul çevreleri, yaya geçitleri ve yerleşim alanlarında yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.