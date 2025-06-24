Siirt’te omzu çıkan vatandaşın yardımına ATT personeli yetişti.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde omzu yerinden çıkan bir vatandaş, 112 ekipleri tarafından Siirt’e sevk edilmek üzere ambulansa alındı. 112 acil sağlık ekibinde bulunan Murat Dayan, olay yerine geldikleri sırada müdahalede bulunarak vatandaşın acısını dindirdi. Vatandaşın omzunu bir süre masaj yaparak yerine oturttu. Büyük bir rahatlama yaşayan vatandaş, ATT personeline sarılarak teşekkür etti.

Yaşanan olay çevredeki vatandaşların takdirini toplarken, sağlık personeli Murat Dayan’ın olay anındaki soğukkanlı müdahalesi takdirle karşılandı.