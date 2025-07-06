Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesi yakınlarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.

Yangın, Çaykaya ile Enginköy arasında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleride sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.