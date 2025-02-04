Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Cazibe Merkezleri Programının 31 Aralık 2025’e kadar uzatılmasının yatırımcılar ve iş dünyası için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Resmî Gazetede yayımlanan kararla teşvik süresinin bir yıl daha uzatılmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Başkan Kuzu, Siirt’in sanayi ve üretim potansiyelini artırmak adına teşviklerin büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Güven Kuzu, program kapsamında sağlanan KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, SGK işveren primi desteği, faiz ve kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve gelir vergisi stopaj desteği gibi unsurların Siirt’te üretim yapan firmalara büyük avantaj sağladığını belirterek, "Bu teşvikler, ilimizde üretim yapan ve istihdam sağlayan firmalar için adeta bir can suyu niteliğinde. İş dünyamızın taleplerini yetkili mercilere ileterek sürecin devam etmesi adına yoğun girişimlerde bulunduk. Bu kararın alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır ve TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.