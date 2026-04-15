Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında, Ana Eylem 2 'Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları' faaliyeti altında yürütülen 'Success, Power, Equality, Asylum and Knowledge: Just Her' başlıklı proje başarıyla uygulanıyor.

2023-1-NL01-KA220-ADU-000157556 referans numaralı proje, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan EU Nation koordinatörlüğünde çok uluslu ortaklıkla hayata geçiriliyor.

Projede Türkiye'den Adıyaman Sanat, Turizm ve Eğitim Derneği'nin yanı sıra Polonya'dan Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej, İspanya'dan Open Europe ve Let Her In International, İrlanda'dan Kilcooley Women's Centre Gifted ve Bulgaristan'dan Nikanor kuruluşları yer alıyor.

Altı farklı ülkeden paydaşların iş birliğiyle yürütülen Just Her projesi, özellikle göçmen ve mülteci kadınlarla çalışan yetişkin eğitimcilerin mesleki kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında eğitimcilerin; öğrenme süreçlerine katılımı artırma, dil becerilerini destekleme ve sivil katılımı teşvik etme konularında güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje, cinsiyet eşitliğini temel alan uluslararası yaklaşımlar doğrultusunda, dezavantajlı kadınların karşılaştığı sistematik engellerin azaltılmasına katkı sunmayı hedefliyor. Bu doğrultuda geliştirilen eğitim materyalleri ve yenilikçi öğretim yöntemleriyle, eğitimcilerin kültürlerarası farkındalık, motivasyon teknikleri ve kapsayıcı uygulamalar konularında yetkinlik kazanmaları sağlanıyor.

Just Her projesinin öne çıkan unsurlarından biri de hikaye anlatımının pedagojik bir araç olarak kullanılması. Proje kapsamında oluşturulan açık erişimli platformda, göçmen ve mülteci kadınların gerçek yaşam deneyimlerinden oluşan ilham verici başarı hikayelerine yer veriliyor. Bu sayede hem dil öğrenimi destekleniyor hem de aidiyet duygusunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje web sitesinde altı farklı dilde yayımlanan 35 başarı hikayesi, göçmen kadınların karşılaştıkları zorlukları, dil engellerini aşma süreçlerini ve yeni toplumlara uyum sağlama deneyimlerini gözler önüne seriyor. Hikâyeler, aynı zamanda dayanıklılık, cesaret ve dönüşümün güçlü örneklerini sunuyor.

Projenin hedef kitlesi arasında Avrupa genelinde yaşayan göçmen ve mülteci kadınların yanı sıra yetişkin eğitimcileri, sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, mentorlar, kadın örgütleri ve göç alanında çalışan kurumlar yer alıyor.

Faaliyetler kapsamında Hollanda'nın Lahey, İrlanda'nın Dublin ve Polonya'nın Lodz kentlerinde ulusötesi toplantılar gerçekleştirilirken; yetişkin eğitimciler için rehber kitap, ders planları, mentorluk ve akran öğrenme programları da hazırlandı. Geliştirilen tüm materyaller proje web sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişime açıldı.