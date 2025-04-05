Avustralya’nın Sidney şehrinde düzenlenen ve kültürel lezzetler ile geleneksel sanatların buluştuğu Türk Kültür Festivali, bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Avustralya’nın Sidney kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türk Kültür Festivali, büyük ilgi gördü. Auburn semtindeki Gelibolu Camii yerleşkesinde düzenlenen etkinlik, farklı milletlerden binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Festivalin Cuma gününe denk gelmesiyle Cumberland Belediyesi’nden alınan özel izinle, Gelibolu Camii Din Görevlisi Abdülhalim Erkoç tarafından minare hoparlöründen ezan okundu. Sidney semalarında yankılanan ezan, duygusal anlara sahne olurken, birçok Müslüman bu anlara gözyaşlarıyla eşlik etti.

Festival ahilik ve pazar duasıyla başladı

Gelibolu Camii Türk İslam Kültür Derneği tarafından organize edilen 2025 Türk Kültür Festivali, Din Görevlisi Abdülhalim Erkoç’un yaptığı ahilik ve pazar duasıyla açıldı. Festivalde stant açan esnaflar duaya hep bir ağızdan "amin" dedi.

Zengin kültürel içerik

Festival alanında kitaplar, gravürler, hüsn-ü hat eserleri, geleneksel el sanatları, resimler, ebru, İslami kaligrafi gibi sanat dalları sergilenirken, Türk mutfağından çeşitli lezzetler, Türk kahvesi, lokum, simit gibi yiyecekler de ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca kıyafet, takı ve aksesuarlar da stantlarda yer aldı. Etkinliğe farklı milletlerden çok sayıda kişi katılırken, ziyaretçiler Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Festival, ülkeler arası kültürel bir köprü görevi görürken, Avustralyalıların da yoğun ilgisini çekti. Organizasyon, yerli ve yabancı medya tarafından da takip edildi.

"Bu festival Türk toplumunun bir araya geldiği önemli bir buluşma noktası"

Festival hakkında açıklamalarda bulunan Sidney Gelibolu Camii Din Görevlilerinden Enise Erkoç, "Sidney’de Auburn Gelibolu Camisi’nde geleneksel Bayram Festivali’nde vatandaşlarımızla bir aradayız. Stantlarda farklı ürünler satılıyor. İstanbul baskılı, tevekkül yazılı, İslami değerlerimizi yansıtan tişört ve aksesuarlar dikkat çekiyor. Bu festival, Türk toplumunun birlik ve beraberliğini sağlayan bir buluşma noktası. Daha önce tanımadığımız insanlarla tanışma fırsatı buluyoruz. Gurbet diyarında kendi insanlarımızla, kültürümüzle ve mutfağımızla bir aradayız. İnsanların yalnızlık çektiği bir ortamda bu tür etkinlikler çok kıymetli. Buraya sadece Türkler değil, Pakistan, Hindistan, Arap ülkeleri, Uzak Doğu gibi birçok yerden katılım oluyor. Adeta büyük bir aile buluşması gibi" dedi.

"Beklentimizin çok üzerinde bir ilgi oldu"

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan bir diğer din görevlisi Abdülhalim Erkoç ise "Cami yerleşkesinde dün başlayan ve iki gün sürecek olan festivalimizde hüsnühat, kitaplar, elbiseler, aksesuarlar, takılar gibi pek çok ürün yer alıyor. Pakistan, Hindistan, Çin, Japonya, Kore, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerden gelenler festivali ziyaret ediyor. Avustralyalılar özellikle Türk lokumu, kahvesi ve simidine büyük ilgi gösteriyor. Tahminlerimize göre iki günde toplam 20 bin kişi festivali ziyaret etti. Bu katılımcıların yaklaşık yüzde 30’u Avustralyalı. Bu festival sayesinde hem Türk kültürü hem de İslam kültürü tanıtılmış oldu. Anzaklar ve Çanakkale Savaşı’ndan doğan dostluk köprüleri bu festivallerle daha da güçleniyor. Şu an Türkiye ve Avustralya arasında güçlü bir bağ var" şeklinde konuştu.

Yerel yöneticiler de ilgi gösterdi

Festivalde ayrıca Avustralya’nın yerel yöneticilerinin de stantları gezerek hediyelik eşyalar satın aldığı gözlemlendi. Festival, bugün düzenlenecek ışık ve renk gösterileriyle gece saatlerinde sona erecek.