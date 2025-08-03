Diyarbakır’da sıcakların artmasıyla birlikte çoğu vatandaş klimalı ortamlarda zaman geçirmeye çalışıyor. Bir grup arkadaş ise bu ortamı daha keyifli hale getirerek saz çalıp türkü söyleyip zaman geçiriyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde bir kıraathanede oturan vatandaşlar sıcak havalardan dolayı zaman geçirmek için saz çalıp, türküler söylüyor.

Klimalı ortamları tercih eden vatandaşlar sıkılmamak için hobi olarak türküler seslendiriyor.

Saz çalıp türkü söyleyen vatandaşlardan Ali Göktürk, can sıkıntısına, moral bozukluğuna karşı sohbet amaçlı saz çalıp meşk yaptıklarını söyledi. Göktürk, "Dışarıdaki havaların sıcaklığından ötürü sağ olsun arkadaşlar klimayı açıyor ortam serinliyor biz de bu serinlikte zaman geçsin diye müzik ziyafeti çekiyoruz. Eş, dost ile oturup saz çalıp, türkü söylüyoruz. Kendi aramızda vakit geçiriyoruz" dedi.

7 yıl önce profesyonel olarak saz çalıp, türkü söylediğini aktaran Göktürk, "Aksaklıklar oldu şu anda sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Askeri Yalçın ise, sıcaklardan dolayı klimalı ortamlarda oturup zamanı geçirdiklerini söyledi. Yalçın, "Kardeşim Ali’nin güzel sesi ve sanatına gerçekten hürmet gösteriyoruz. Çok güzel bir sesi var. Bazen gelip onu dinleyip kafa dinliyoruz ve kendimize geliyoruz. Havanın sıcaklığı dışımızı yakıyor, onun söylediği türküler de içimizi yakıyor bazen de serinletiyor" ifadelerini kullandı.