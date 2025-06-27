Diyetisyen Ruken Kuzu, ince bağırsaklarda çok fazla bakteri üremesi olarak özetlenen ve gaz, midede şişkinlik, ishal ya da kabızlık gibi şikayetlere yol açan, kısaca SIBO (Small İntestine Bacterial overgrowth) denilen hastalığın tedavisinde "lifsiz beslenme" diyetinin önemli bir yeri olduğunu söyledi. Ancak bu tanıyı almış hastaların SIBO beslenmesi ile zayıflama diyetini birbirine karıştırıp arada kaçamak yapılabileceğini düşündüklerini belirten Kuzu, "Bu, SIBO diyetinde yapılan 5 önemli hatadan biri. Bu bir beslenme tedavisidir ve sık yapılan kaçamaklar süreci başa döndürebilir. Ve tedavinin başarısız olmasına, sürecin uzamasına yol açar" dedi.

Acıbadem Bayraklı Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı ve Fonksiyonel Tıp Uygulayıcısı Ruken Kuzu, kalın bağırsağa yerleşmesi gereken bakterilerin ince bağırsağa yerleşip çoğalmasının yol açtığı SIBO hastalığının belirtileri, tedavisi ve diyetinde yapılan hatalar konusunda bilgi verdi. SIBO’nun en önemli belirtilerinin karında gaz ve şişkinlik, kabızlık ya da ishal, yemekten sonra doluluk hissi, kilo verememe ya da kilo alamama olarak sıralandığını söyledi. SIBO’ya yol açan nedenler olarak bağırsak hareketlerinin yavaşlaması, bağışıklık sistemine sorunları, beslenme alışkanlıkları ile anatomik ve cerrahi faktörlerin gösterildiğini kaydeden Kuzu, "Az çiğnemek ve hızlı yemek yemek yeterince sindirilmemiş besinlerin mideye ve bağırsağa ulaşması bağırsak geçirgenliğini bozar ve SIBO’ya zemin hazırlar" diyerek bu tanıyı almış hastalara uygulanan beslenme tedavisinin önemine dikkat çekti.

SIBO tedavisinde, altta yatan kök nedenin belirlenmesi ve bu nedenin tedavi edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kuzu, şöyle konuştu: "Örneğin, sindirim sistemi hastalıkları, bağırsak hareket bozuklukları veya bağışıklık sistemi problemleri gibi durumlar SIBO’ya katkıda bulunur ve bu durumların tedavisi, SIBO tedavisinin başarısını artırır. Uygun tedavi ile birlikte bakteri üremesinin azalması için düşük lifli sebzeler ve proteinden zengin besinlerin tercih edildiği Düşük FODMAP beslenme modeli uygulanır. FODMAP, insanların sindirmesi daha zor olan fermente edilebilir kısa zincirli karbonhidratlar adı verilen belirli bir karbonhidrat sınıfının kısaltmasıdır. SIBO hastalarında bu tür karbonhidratların sindirimi zorlaşmakta ve ishal, kabızlık, şişkinlik gibi semptomlara yol açabilmektedir. Özellikle çiğ sebzeler, kuru baklagiller (mercimek, kuru fasulye, nohut gibi), soğan, sarımsak, laktoz içeren süt ve süt ürünleri, yüksek lif içeren tahıllar ve şekerli gıdaların tüketimi hastalarda gaz ve şişkinliği arttırabilir. SIBO hastaları tavuk, kırmızı et, balık gibi protein grubunu, kinoa ve pirinç gibi düşük lif içeren tahılları, düşük fruktoz içeren çilek, nar, yaban mersini gibi meyveleri daha iyi tolere edebilir. Ancak herkesin bağırsak florası farklı olduğu için bireysel bir beslenme planı oluşturmak ve hangi gıdaların semptomları artırdığını belirlemek önemlidir. "

Hatalar başa döndürür

SIBO beslenme tedavisinin temelini "Lifsiz beslenme"nin oluşturduğunu, ancak bu tedaviyi gören hastalarının çeşitli hatalar yaptığını gözlemlediğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ruken Kuzu, "Maalesef kaçamak adı altında yapılan yanlışlar tedaviyi başa döndürüyor" diyerek, bu 5 önemli hatayı şöyle sıraladı: "SIBO beslenmesi yerine eliminasyon diyetinin yapılması hatalardan birincisidir. Eliminasyon diyetinde esas olan, besin duyarlılıkları içeren besinlerin geri çekilmesi, bu yolla bağırsak rehabilitasyonunun hedeflenmesidir. SIBO beslenmesinde ise esas olan besin duyarlılıklarından çok lifsiz beslenmektir. Aralıklı beslenmenin ve besinleri iyice çiğnemenin tam uygulanmaması bir diğer hata. SIBO beslenmesi ile zayıflama diyetinin birbirine karıştırılması, bu diyette arada kaçamak yapılabileceğinin düşünülmesi, gözlemlediğim bir başka hata. Oysa bu bir beslenme tedavisidir ve sık yapılan kaçamaklar süreci başa döndürebilir. Bir başka hata ise porsiyonların yavaş artırımına dikkat edilmemesi ve öğünlerle birlikte su tüketilmesi. 5. hata ise diyet bitiminde yavaşça günlük beslenme geçilmemesi, kontrolsüz biçimde tahıl, alkol ve şeker tüketilmesi."